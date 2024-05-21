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16:47, 21 мая 2024Культура

Пугачева выпустила новую песню

Пугачева с опозданием выпустила песню «Ложный стыд»

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева с опозданием на неделю выпустила новую песню «Ложный стыд». Трек артистки опубликован на ее YouTube-канале.

Премьера песни была запланирована на 13 мая. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей.

«Ложный стыд» написана в жанре любовной лирики. В песне Пугачева обращается к избраннику. «На запястье пять отметин, на душе сезон дождей. Ты пронесся словно ветер мимо нежности моей. Ты люби меня сильнее, ты люби меня навзрыд. Если вдруг любовь стареет, я забуду, я забуду ложный стыд», — спела исполнительница.

Ранее Пугачева в день своего 75-летия выпустила новую песню под названием «Жизнь слишком хороша». Композиция доступна для прослушивания на российских музыкальных платформах.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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