Пугачева выпустила новую песню в день юбилея

Пугачева выпустила песню «Жизнь слишком хороша» в день своего 75-летия

Эстрадная певица Алла Пугачева в день своего 75-летия выпустила новую песню под названием «Жизнь слишком хороша». Об этом сообщает ТАСС.

Музыку к синглу артистки написал Андрей Ступкевич, а слова — Юлия Старостина. Песня доступна для прослушивания на российских музыкальных платформах. На данный момент более 240 человек добавили композицию в свои плейлисты в сервисе «Яндекс Музыка».

«Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, нам надо понять: жизнь слишком хороша, чтобы страдать», — поется в припеве песни.

14 апреля, накануне своего 75-летнего юбилея, народная артистка СССР выпустила песню «Я плачу». Текст и музыку пять лет назад написал композитор Леонид Агутин к собственному 50-летнему юбилею. «Твоя любовь — шипы и розы, моя любовь — и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», — говорится в тексте песни. Директор Примадонны Елена Чупракова сообщила, что трек доступен на всех музыкальных платформах.