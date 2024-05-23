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09:53, 23 мая 2024Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести жертв пожара под Москвой

В Истре возбуждено дело по факту обнаружения шести жертв пожара в СНТ
СюжетПожар в Москве:
Начало событий в новости Шесть человек стали жертвами пожара под Москвой

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В подмосковной Истре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести жертв пожара, произошедшем в садово-натуральном товариществе (СНТ) «Снегирь». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, возгорание произошло в трехэтажном доме, расположенном в СНТ «Снегирь», в деревне Падиково. При тушении пожара обнаружено шестеро человек. Они не выжили. Еще один пострадавший госпитализирован. Количество всех жертв пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел.

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      Анна Габай
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