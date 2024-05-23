Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести жертв пожара под Москвой

В Истре возбуждено дело по факту обнаружения шести жертв пожара в СНТ

Шесть человек стали жертвами пожара под Москвой

Начало событий в новости Шесть человек стали жертвами пожара под Москвой

В подмосковной Истре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести жертв пожара, произошедшем в садово-натуральном товариществе (СНТ) «Снегирь». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, возгорание произошло в трехэтажном доме, расположенном в СНТ «Снегирь», в деревне Падиково. При тушении пожара обнаружено шестеро человек. Они не выжили. Еще один пострадавший госпитализирован. Количество всех жертв пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел.

