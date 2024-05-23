Шесть человек стали жертвами пожара под Москвой

В СНТ «Снегирь» под Москвой жертвами пожара стали шесть человек, один пострадал

В Подмосковном СНТ произошел пожар, его жертвами стали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его информации, пожар на площади 80 квадратных метров произошел в двухэтажном доме СНТ «Снегирь» в Истринском районе. Пострадала женщина, ее госпитализировали. Тушение огня продолжается.

Как уточнил Telegram-канал Shot, пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел. Его жители спали, когда начался пожар.

21 мая в торговом центре (ТЦ) на севере Москвы начался пожар. Очаг возгорания находился в магазине «Смешные цены».