Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 23 мая 2024Россия

Шесть человек стали жертвами пожара под Москвой

В СНТ «Снегирь» под Москвой жертвами пожара стали шесть человек, один пострадал

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковном СНТ произошел пожар, его жертвами стали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его информации, пожар на площади 80 квадратных метров произошел в двухэтажном доме СНТ «Снегирь» в Истринском районе. Пострадала женщина, ее госпитализировали. Тушение огня продолжается.

Как уточнил Telegram-канал Shot, пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел. Его жители спали, когда начался пожар.

21 мая в торговом центре (ТЦ) на севере Москвы начался пожар. Очаг возгорания находился в магазине «Смешные цены».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан замначальника Генштаба ВС России

      У единственной лягушки без легких обнаружили легкие

      Раскрыта причина задержания замначальника Генштаба ВС России

      Президенты Таджикистана и Азербайджана встретились

      Звезда «Женского стендапа» раскрыла изнанку работы юмористом

      США начали готовить Украину к ядерной катастрофе

      Польский истребитель потерял топливный бак в полете

      Узбекский футболист ЦСКА рассказал об отношении к алкоголю

      Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести жертв пожара под Москвой

      Норвегия запретит въезд россиянам. В страну можно будет попасть в исключительных случаях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше