Шесть человек стали жертвами пожара под Москвой
В СНТ «Снегирь» под Москвой жертвами пожара стали шесть человек, один пострадал
В Подмосковном СНТ произошел пожар, его жертвами стали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По его информации, пожар на площади 80 квадратных метров произошел в двухэтажном доме СНТ «Снегирь» в Истринском районе. Пострадала женщина, ее госпитализировали. Тушение огня продолжается.
Как уточнил Telegram-канал Shot, пожар начался в частном доме, который сдавался в аренду под хостел. Его жители спали, когда начался пожар.
21 мая в торговом центре (ТЦ) на севере Москвы начался пожар. Очаг возгорания находился в магазине «Смешные цены».