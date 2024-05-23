Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли снялась без одежды во время поездки в Канны, Франция. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 37-летняя манекенщица позировала в кровати на фоне открытого окна, за которым было видно море. Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема продемонстрировала обнаженное тело, лежа на животе с поднятыми голенями.

Фото: @rosiehw

Она также примерила массивные золотистые украшения: серьги, колье и перстень с объемным прозрачным камнем.

В апреле 43-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио также снялась полностью обнаженной.