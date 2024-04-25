43-летняя Алессандра Амбросио снялась полностью обнаженной

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица поделилась черно-белым снимком, на котором она запечатлена на фоне скалы. На кадре видно, что знаменитость полностью отказалась от одежды и нижнего белья, прикрыв обнаженные части тела руками.

«Благодарна за каждое дерево, каждый океан, каждое живое существо. Каждый день — День Земли, когда мы дорожим и защищаем свой дом!» — подписала она пост.

Ранее шведская топ-модель Эльза Хоск показала фанатам откровенные фото с пляжа. 35-летняя манекенщица предстала перед камерой обнаженной на песчаном пляже на фоне прибрежных камней.