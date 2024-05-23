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12:27, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Врач рассказал об опасности популярного сахарозаменителя

Врач Агапкин заявил, что употребление фруктозы приводит к жировой болезни печени

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что употребление фруктозы приводит к жировой болезни печени. Выпуск программы, в котором специалист рассказал об опасности популярного сахарозаменителя, доступен на платформе «Смотрим».

Медик назвал фруктозу вредным сахарозаменителем. «Фруктоза, к сожалению, нашим организмом в чистом виде почти не используется, поэтому печень начинает напряженно, фактически сразу перерабатывать ее в жиры, и это достаточно быстро приводит к появлению неалкогольной жировой болезни печени», — объяснил специалист.

По словам Агапкина, многие диетологи связывают распространение жировой болезни печени со злоупотреблением сладкими газированными напитками, которые чаще всего содержат глюкозно-фруктозный сироп. «Поэтому заменить сахар фруктозой — плохая идея», — заключил врач.

Ранее Агапкин развеял популярный миф о сахаре. Специалист заявил, что тростниковый сахар не полезнее белого.

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      Олег Давыдов
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