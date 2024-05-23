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09:05, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили об опасности распространенной у россиян банной привычки

Малышева и Гандельман заявили, что пить алкоголь в банях опасно для жизни

Фото: Vubaz / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что пить алкоголь в банях опасно для жизни. Выпуск передачи, в котором медики предупредили о последствиях распространенной у россиян привычки, доступен на сайте телеканала.

«Что такое баня? Это потеря жидкости и расширение сосудов. Что такое алкоголь? Это мочегонное средство и еще раз расширение сосудов», — рассказал Гандельман. По этой причине, как отметил врач, употребление спиртных напитков в бане приводит к снижению артериального давления и потери сознания, а в результате и к летальному исходу.

«У вас потеря жидкости может быть огромная, поэтому, к сожалению, это (употребление спиртного в бане — прим. «Ленты.ру») не лучший вариант», — подчеркнула Малышева. Медик рекомендовала в банях пить воду. «Вода восстанавливает ваши потери», — объяснила специалист.

Ранее врач общей практики Александр Мясников, а также эксперт по баням Сергей Беляев опровергли утверждения о том, что парение помогает похудеть, а также о том, что оно противопоказано людям с хроническими заболеваниями.

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      Олег Давыдов
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