Врачи раскрыли особенность нового штамма COVID-19

Врач Вознесенский: подъем заболеваемости COVID-19 в мае нетипичен

Подъем заболеваемости COVID-19 во второй половине мая нетипичен для респираторных капельных инфекций. Данную особенность нового штамма коронавируса FliRT раскрыл в беседе с РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Как предположил эксперт, подъем заболеваемости может быть обусловлен сильной мутацией, против которой могут оказаться неэффективны существующие вакцины и коллективный иммунитет. «Мы уже знаем, что этот штамм появился в нескольких странах, что он отличается незначительно, но тем не менее отличается от других подлиний штамма омикрон. Как следствие, можно с высокой степенью достоверности предполагать, что и все свойства будут такие же, как и у других штаммов», — рассказал врач.

Группа штаммов COVID-19 омикрон обладает высокой контагиозностью, но низкой, по сравнению с нулевым штаммом Ухань или дельта, патогенностью, напомнил вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Если проще: заразиться запросто, а погибнуть маловероятно», — объяснил специалист. Он допустил дальнейший всплеск заболеваемости, но заверил, что это не приведет к увеличению числа смертей.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что выявленный новый штамм COVID-19, получивший наименование FLiRT, не представляет серьезной угрозы для здоровья, если у человека есть иммунитет к омикрону.