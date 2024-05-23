Задержан арендатор сгоревшего хостела в Истре

В Истре задержан гражданин Узбекистана, снимавший дом, в котором произошел пожар

В Подмосковной Истре задержан 24-летний гражданин Узбекистана, арендовавший дом, в котором после пожара обнаружили восемь жертв. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По предварительным данным мужчина снял дом для собственного проживания, но на самом деле он организовал в нем нелегальный хостел и поселил в него нелегальных мигрантов. Сейчас иностранец доставлен на допрос к следователю. Кроме того, правоохранители допрашиваются собственника дома, председателя СНТ и очевидцев.

Ранее сообщалось, что по факту обнаружения жертв пожара возбуждено уголовное дело. Изначально речь шла о шести жертвах. На данный момент их количество возросло до восьми человек.