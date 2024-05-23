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15:22, 23 мая 2024Бывший СССР

Захарова рассказала о неоправдавшихся ожиданиях Киева от «Рамштайна»

Захарова: ожидания Киева от «Рамштайна» не оправдались

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ожидания Киева от заседания группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» по теме отправки иностранных военных на территорию страны не оправдались. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались», — заявила дипломат.

По ее словам, никто из присутствовавших на встрече стран Запада и «союзников» Киева не готов к эскалации конфликта на Украине и ответственности в этом вопросе.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что нежелание Запада считать себя стороной конфликта с Россией является странным.

«Откуда столь выраженное нежелание признать очевидное и, как следствие, не принять действенных превентивных мер против РФ?» — отметил советник главы ОП.

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      Валентин Карант
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