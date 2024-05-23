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12:03, 23 мая 2024Мир

Нежелание стран НАТО закрыть небо над Украиной объяснили

Политолог Асафов: НАТО не станет закрывать небо над Украиной
Александр Асафов

Александр Асафов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Страны НАТО не пойдут на закрытие неба над Украиной, поскольку это будет означать прямое участие стран альянса в конфликте, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он также предупредил, что такой шаг дал бы России право на ответные действия.

«Уже говорилось о том, что, если страны НАТО начнут сбивать российские ракеты, это будет означать их включение в конфликт. И, при определенных обстоятельствах, такие атаки можно будет трактовать с точки зрения угрозы безопасности России, что повлечет за собой неприятные последствия», — сказал политолог.

Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский все равно обратится к странам альянса с такой просьбой, но подчеркнул, что вряд ли ему ответят согласием.

«Все очень осторожны. Запад может поставить Украине еще несколько условных Patriot, но не закрывать небо. Они сами считают это крайне недальновидным, ведь Россия таким образом может получить основания для совершения однозначных ответных действий», — предупредил Асафов.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен посетить мероприятия в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии и попросить государства Североатлантического альянса оказать помощь в уничтожении российских ракет.

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