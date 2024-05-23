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10:29, 23 мая 2024Из жизни

Женщина склонила одноклассниц дочери к проституции

Фото: Altaf Qadri / AP

В Индии арестовали женщину, которая склонила девочек-подростков к проституции. Об этом пишет India Today.

Жительницей города Ченнаи К. Надия заинтересовалось Национальное агентство расследований (NIA), когда расследовало взрыв бомбы с зажигательной смесью. Ее опознали в качестве любовницы одного из подозреваемых. Улики, найденные в ее доме, указывали, что она была причастна к рэкету и другим противоправным действиям.

Когда полиция обыскала дом Надии, внутри нашли двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Выяснилось, что женщина втиралась в доверие к одноклассницам дочери, обещая давать им уроки в области косметологии. Установив дружеский контакт, Надия склоняла их к занятию проституцией.

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Женщина обещала платить девушкам от 25 до 35 тысяч рупий (27-38 тысяч рублей) за секс с пожилыми мужчинами. Если девушки позже пытались отказаться от проституции, Надия угрожала прислать их интимные видео родителям.

Полиции удалось арестовать Надию и шестерых ее сообщников.

Ранее сообщалось, что учительница из Техаса склоняла подростков к проституции. 42-летней женщине и ее 21-летнему сыну предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и принуждении к проституции.

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      Алиса Дмитриева
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