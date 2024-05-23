Женщины назвали самые недооцененные мужские черты

Женщины назвали мужские черты, которые, по их мнению, недооценены самими мужчинами. Своим мнением они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Некоторые заявили, что им нравится мужская седина, и призвали мужчин не закрашивать ее.

Думаю, большинство мужчин становятся привлекательнее, когда седеют PennyPaparazzi пользовательница Reddit

Многие женщины признались, что мягкие мужские животы нравятся им больше, чем рельефные кубики пресса.

Мягкий живот круче. Без обид, парни с кубиками, уверена, многие из вас упорно работали над ними и они получились на славу. Но мягкий живот, мне кажется, настолько интимней. Хочется прилечь рядом, сжимать и целовать его idontlikebaconsorry пользовательница Reddit

Также множество женщин в комментариях посоветовали мужчинам не стесняться проявления эмоций.

Эмоции у мужчин — это чертовски сексуально, их проявление делает мужчину только привлекательней. Женщины, которые не могут встречаться с эмоциональными мужчинами, просто не умеют ни о ком заботиться. Прежде всего, я хочу, чтобы мой мужчина был счастлив, а это значит, что он должен быть психически здоров. Не будьте с собой слишком строги, берите пример с женщин: забота о себе важна, обоснована и привлекательна hai_lei пользовательница Reddit

Ранее медицинские работники рассказали о самых грустных последних словах, которые им приходилось слышать от пациентов. Одна медсестра вспомнила, как провожала в последний путь одинокого пожилого мужчину и женщину, которая не смогла проститься со своим сыном.