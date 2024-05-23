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13:26, 23 мая 2024Экономика

Жители российского региона пожаловались на нашествие мошкары

Жители Рязанской области пожаловались на нашествие мошкары

Жители Рязанской области стали жаловаться на «неимоверное» количество мошкары. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание KP.RU со ссылкой на пользователей социальных сетей, снимающих нашествие насекомых на видео.

На записи, сделанной одним из них, можно наблюдать огромное скопление летающих насекомых, облепивших автомобиль. «Сегодня мошка превзошла сама себя», — комментирует увиденное мужчина. «Сибирь просто нервно курит в сторонке», — отметил автор другого видео.

В качестве одной из причин того, почему насекомые атаковали Рязанскую область, ученые выделили мощное половодье в регионе, создавшее благоприятную среду для размножения и развития мошкары. Кроме того, на это явление повлияли заморозки в мае, из-за которых отсрочилось появление взрослых особей из куколок, поэтому когда наступило потепление, они разом вылупились. Помимо огромного количества мошкары, нынешним летом специалисты ожидают нашествие комаров.

Ранее стало известно, что медузы заполонили Черное море в районе Анапы, в результате чего оно стало похожим на желе.

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      Полина Кислицына
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