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18:06, 23 мая 2024Из жизни

Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

Британская художница оставила наследство размером десять миллиардов рублей

Кадр: Art21 / Youtube

Британская художница Филлида Барлоу оставила наследство, размер которого оценивают в 91,5 миллиона фунтов стерлингов (десять с половиной миллиардов рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Барлоу, жившая с семьей на грани нищеты, получила известность только в 2010 году. Тогда в Лондоне прошла выставка ее работ, собравшая восторженные отзывы критиков. После этого на художницу обратила внимание швейцарская галерея современного искусства Hauser & Wirth, Барлоу начала получать заказы на создание скульптур и проводить коммерчески успешные выставки. Предполагается, что десятимиллиардное наследство стало итогом последних 13 лет жизни женщины.

Барлоу известна созданием инсталляций из промышленных материалов: фанеры, картона, гипса и так далее. Она любила экспериментировать с формой и масштабом проектов, специально делала их абстрактными и неустойчивыми на вид. Критики отмечали, что стиль художницы одновременно «игривый и пугающий». Сама Барлоу говорила, что в скульптурах ее интересует не красота, а такие свойства, как время, вес, баланс, ритм, динамика.

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В 1966 художница окончила Школу изящных искусств Феликса Слейда и ушла в сферу преподавания. Сначала она увлекалась глиной, но затем заинтересовалась работой с нестандартными материалами. К 1980-м годам у Барлоу были муж и пятеро детей. Тогда семья находилась на грани нищеты: заработанного на преподавании не хватало на нормальную жизнь.

Только в 2004 году Барлоу смогла заявить о себе как о художнице, поучаствовав в выставке Балтийского центра современного искусства. В 2009 году женщина вышла на пенсию: решила полностью сосредоточиться на творчестве. Уже через год она организовала знаковую выставку в лондонской галерее Serpentine. Успех Барлоу позволил ей даже представлять Великобританию на Венецианской биеннале 2017 года — одном из самых известных форумов мирового искусства.

Ранее сообщалось, что в Германии 80-летний собиратель мусора оказался тайным миллионером, владеющим восемью домами и двумя квартирами. Мужчина рассказал, что разбогатеть ему помогла его бережливость.

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      Юлия Юткина
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