Журнал «Компания» объяснил появление полиции в своей редакции

Журнал «Компания» заявил об отсутствии претензий со стороны полиции

Редакция журнала «Компания» объяснила появление сотрудников полиции в своем офисе. Об этом говорится в обращении на сайте издания.

Поясняется, что следственные мероприятия не были связаны с деятельностью издания, у правоохранительных органов нет претензий к журналу и коллективу редакции.

О следственных мероприятиях в «Компании» сообщалось вечером 22 мая. Позднее стало известно, что обыски в редакции журнала проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, потерпевшим проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко.

