Херш: Украину ждет сокрушительное поражение, если не вмешается дипломатия

Несколько слов из Вашингтона, которых не было по причине иррациональных взглядов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Россию, могли бы предотвратить украинский конфликт. Его американцы и их союзники не в состоянии выиграть, заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для Substack.

«За время работы Байдена Америка потратила 175 миллиардов долларов на войну, в которой не может победить и не победит. Она может быть только урегулирована дипломатически», — отметил эксперт.

В ином случае «плохо обученную украинскую армию ждет сокрушительное поражение», резюмировал Херш.

Ранее публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что диалог о завершении конфликта России и Украины мог начаться несколько лет назад, но США пригрозили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишением финансирования.

Напомним, Херш — автор расследования о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».