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23:57, 23 мая 2024Мир

Журналист Херш предрек Украине сокрушительное поражение

Херш: Украину ждет сокрушительное поражение, если не вмешается дипломатия

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Несколько слов из Вашингтона, которых не было по причине иррациональных взглядов президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Россию, могли бы предотвратить украинский конфликт. Его американцы и их союзники не в состоянии выиграть, заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для Substack.

«За время работы Байдена Америка потратила 175 миллиардов долларов на войну, в которой не может победить и не победит. Она может быть только урегулирована дипломатически», — отметил эксперт.

В ином случае «плохо обученную украинскую армию ждет сокрушительное поражение», резюмировал Херш.

Ранее публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что диалог о завершении конфликта России и Украины мог начаться несколько лет назад, но США пригрозили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лишением финансирования.

Напомним, Херш — автор расследования о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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      Марина Совина
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