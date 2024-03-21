Херш рассказал об угрозах США Зеленскому из-за возможных переговоров по Украине

Журналист Херш: переговоры по Украине не начались из-за угроз США Зеленскому

Диалог о завершении конфликта России и Украины мог начаться несколько лет назад, однако США пригрозили Зеленскому лишением финансирования. Об этом рассказал автор расследования о подрыве российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Сеймур Херш, передает РИА Новости.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что Украине следует как можно скорее согласиться на переговоры с Россией, поскольку потом ее позиции ухудшатся на фоне отсутствия помощи со стороны США.

21 марта папа Римский Франциск вновь призвал стороны конфликта на Украине и в Израиле к переговорам. «Война — это всегда поражение», — заявил понтифик.