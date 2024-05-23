Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:35, 23 мая 2024Экономика

Назван главный покупатель российского газа в ЕС

Италия нарастила закупки газа из России в марте и стала главным покупателем в ЕС

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Италия стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза, нарастив закупки топлива в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

Уточняется, что за месяц Италия увеличила закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2023 года. Вторым основным покупателем российского газа стала Испания (196 миллионов евро). В топ-3 стран по закупкам топлива из России также вошла Венгрия (174 миллиона евро).

Как отмечает агентство, поставки российского газа в ЕС в марте выросли на 2,3 процента до 1,14 миллиарда евро, из них 602,6 миллиона пришлось на трубопроводный газ, 539 миллионов — на сжиженный природный газ.

Ранее стало известно, что Россия оказалась на втором месте среди крупнейших поставщиков сырья в Испанию. Первую строчку занял Алжир.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос рассматривается». В Польше задумались об уничтожении российских ракет над Украиной

      Полиция задержала спрятавшего в тайник сотни свертков с наркотиками россиянина

      На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

      Замеченный на юге России неопознанный объект сняли на видео

      Выступающий в Греции футболист рассказал о тоске по России

      ФСБ задержала подозреваемых в шпионаже в пользу Украины жителей Мариуполя

      На Украине рассказали о появлении групп бунтарей из-за недовольства мобилизацией

      Названа самая популярная дата рождения в России

      Популярную модель засняли в купальнике на отдыхе

      Назван главный покупатель российского газа в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше