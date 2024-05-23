Звезда «Женского стендапа» раскрыла изнанку работы юмористом
Известная российская юмористка, участница проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Ольга Малащенко заявила, что материалы для шуток берет из своей жизни. Изнанку работы она раскрыла в шоу блогерши Иды Галич «1-11», доступном в соцсети «ВКонтакте».
Галич поинтересовалась у комикессы, берет ли она материал для шуток из своей жизни. «Да, из моей или из [жизни] подруг. Я не умею так: "Что-то меня беспокоит вот это утверждение". Меня беспокоит, что я в грязь лицом упала — вот это меня беспокоит», — рассказала Малащенко.
Юмористка добавила, что в стендапе она нередко преувеличивает важность жизненных ситуаций или гипертрофированно рассказывает об отношении к ним. «Так, конечно, мужиков я не ненавижу, как рассказываю», — уточнила звезда «Женского стендапа».
Ранее Малащенко рассказала о работе на российском телеканале. Юмористка сообщила, что она создавала подводки для программ на телеканале «Муз-ТВ».