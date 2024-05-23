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10:02, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» раскрыла изнанку работы юмористом

Фото: Ида Галич / «ВКонтакте»

Известная российская юмористка, участница проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Ольга Малащенко заявила, что материалы для шуток берет из своей жизни. Изнанку работы она раскрыла в шоу блогерши Иды Галич «1-11», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Галич поинтересовалась у комикессы, берет ли она материал для шуток из своей жизни. «Да, из моей или из [жизни] подруг. Я не умею так: "Что-то меня беспокоит вот это утверждение". Меня беспокоит, что я в грязь лицом упала — вот это меня беспокоит», — рассказала Малащенко.

Юмористка добавила, что в стендапе она нередко преувеличивает важность жизненных ситуаций или гипертрофированно рассказывает об отношении к ним. «Так, конечно, мужиков я не ненавижу, как рассказываю», — уточнила звезда «Женского стендапа».

Ранее Малащенко рассказала о работе на российском телеканале. Юмористка сообщила, что она создавала подводки для программ на телеканале «Муз-ТВ».

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      Мария Большакова
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