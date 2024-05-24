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21:19, 24 мая 2024Из жизни

18-летняя девушка захватила власть в банде бойфренда и стала наркобаронессой

В Великобритании 21-летнюю наркобаронессу приговорили к пяти годам тюрьмы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Великобритании вынесли приговор девушке, которая в 18 лет захватила власть в банде бойфренда и контроль над одним из крупных каналов наркотрафика. Об этом пишет Daily Mail.

21-летнюю Салеху Саед из Лондона приговорили к пяти годам тюрьмы. Следствию удалось доказать, что она захватила контроль над прибыльным маршрутом поставки наркотиков из Лондона в Грейт-Ярмут, графство Норфолк. В 2021-2022 годах она с двумя подручными перевезла между городами три килограмма героина и крэк-кокаина.

Многие знакомые были шокированы, когда узнали, что Саед превратилась в наркобаронессу. Девушка была удочерена в младенчестве вдовой, которая обеспечила ей счастливое детство и отдала в хорошую школу. В 11 лет Саед размещала на своей странице в соцсети фотографии королевы Елизаветы II, интересовалась правами женщин и жаловалась на нудные уроки.

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Однако в старшей школе она стала проблемным подростком и связалась с уличными бандами. Утверждается, что контроль над каналом поставки наркотиков изначально вел ее бойфренд, который был намного старше. Саед быстро набрала авторитет среди молодых злоумышленников и захватила власть в преступном сообществе.

«Ты обманываешь себя, считая, что этот канал поставок твой. На самом деле, он мой», — написала она бывшему возлюбленному в одном из сообщений.

Саед будет отбывать наказание в тюрьме для малолетних правонарушителей, так как на момент совершения преступлений она была младше 21 года. Ее родные надеются, что за время заключения она откажется от преступного образа жизни и вернется в семью.

Ранее сообщалось, что в США банда из девяти подростков ворвалась в салон Range Rover в штате Висконсин и угнала девять внедорожников на общую сумму 583 тысячи долларов. Юные преступники, на лицах которых были черные маски, проникли в салон, нашли ключи от автомобилей и скрылись на них.

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      Никита Савин
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