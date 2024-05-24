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04:36, 24 мая 2024Ценности

45-летняя звезда «Форсажа» попала в объектив папарацци в бикини

45-летняя звезда «Форсажа» Мишель Родригес попала в объектив папарацци в бикини

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Американская актриса Мишель Родригес, которая известна ролью Летти Ортис в серии фильмов «Форсаж», попала в объектив папарацци в бикини. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летнюю телезвезду запечатлели в Каннах, куда она приехала ради появления на кинофестивале. На размещенных в сети кадрах знаменитость прыгает в воду в купальнике белого цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

В июле 43-летнюю звезду «Форсажа» Джордану Брюстер также сфотографировали в бикини на пляже. Звезда попала в объектив папарацци во время отдыха на берегу Тихого океана в Калифорнии, США. На размещенных кадрах она демонстрировала стройную фигуру в бикини с рюшами и цветочным принтом.

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      Карина Черных
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