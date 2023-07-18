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01:00, 18 июля 2023Ценности

43-летнюю звезду «Форсажа» сняли в бикини на пляже

43-летнюю звезду «Форсажа» Джордану Брюстер сняли в бикини на пляже в Калифорнии

Фото: @jordanabrewster

Американскую актрису и модель Джордану Брюстер, которая известна ролью Мии Торетто в серии фильмов «Форсаж», сняли в купальнике на пляже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

43-летняя звезда попала в объектив папарацци во время отдыха на берегу Тихого океана в Калифорнии, США. На размещенных кадрах она демонстрировала стройную фигуру в бикини с рюшами и цветочным принтом, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов на завязках с заниженной талией. Артистка распустила волосы и дополнила образ широкополой шляпой, солнцезащитными очками и массивной золотистой цепочкой на шее.

Известно, что Брюстер воспитывает двоих детей после развода с супругом — продюсером фильма «Техасская резня бензопилой» Эндрю Формом.

Ранее в июле американская актриса Мишель Родригес попала в объектив папарацци во время отдыха в Сен-Тропе, Франция. 45-летнюю знаменитость сняли на борту яхты в разноцветном бикини из ассортимента бренда Missoni. На размещенных кадрах звезда «Форсажа» разговаривает с приятелями и держит в руках стакан с напитком.

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    Карина Черных
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