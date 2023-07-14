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01:06, 14 июля 2023Ценности

Звезду «Форсажа» засняли на яхте в бикини

Папарацци засняли звезду «Форсажа» Мишель Родригес на яхте в бикини бренда Missoni

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Мишель Родригес попала в объектив папарацци во время отдыха в Сен-Тропе, Франция. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летнюю знаменитость засняли на борту яхты в разноцветном бикини из ассортимента бренда Missoni. На размещенных кадрах звезда «Форсажа» разговаривает с приятелями и держит в руках стакан с напитком. При этом волосы Родригес распущены, а на ее лице отсутствует макияж. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и золотой кулон.

В мае продюсер Вин Дизель отказался подтверждать слухи о завершении «Форсажа». В качестве причины такого решения он назвал «слезы дочери». «В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю», — заявил артист.

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    Карина Черных
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