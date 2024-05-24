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11:45, 24 мая 2024Ценности

50-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь в бикини попали в объектив папарацци

Папарацци сняли 50-летнюю модель Хайди Клум и ее 20-летнюю дочь Лени в бикини
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум в откровенных нарядах попали в объектив папарацци. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что фотографы сняли родственниц в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции во время их поездки на Каннский кинофестиваль. На полученных кадрах 50-летняя манекенщица предстала в белом бикини с зелеными растительным принтом с завязками на бедрах и солнцезащитных очках-авиаторах.

В свою очередь, 20-летняя наследница знаменитости надела серое бикини с красным кантом. Так, примеренный девушкой комплект состоял из топа с треугольными чашками, который обнажал часть бюста, и трусов с заниженной талией.

Ранее в мае Хайди Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в оголяющем грудь платье.

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      Карина Черных
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