Курс евро упал ниже 97 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 97 рублей впервые с начала февраля

В пятницу, 24 мая, курс евро на Московской бирже впервые с 5 февраля упал ниже 97 рублей. Доллар опустился до минимума с 31 января, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:25 по московскому времени на минимуме американская валюта доходила до 89,58 рубля, а европейская — до 96,85 рубля. Юань опускался до 12,31 рубля.

Укрепление российской валюты эксперты связывают с несколькими факторами, в том числе приближением налогового периода и сезоном выплаты дивидендов, что заставляет компании активнее скупать рубли.

Падение интереса к валюте также объясняется резким сокращением импорта, что связано со сложностью расчетов с иностранными продавцами. Санкции США привели к отказу многих банков дружественных стран от проведения платежей, что снижает востребованность доллара, евро и юаня.

Одновременно на биржу в рамках обязательства по продаже валютной выручки приходят нефтяные доходы за период повышения мировых цен до уровня 90 долларов за баррель (лаг между ценами и продажей валюты на бирже составляет несколько месяцев).

По оценке Минэкономразвития в 2024 году средний курс доллара составит 94,7 рубля, а к декабрю российская валюта упадет 98,1 рубля за доллар. Впрочем, в ведомстве считали, что рубль начнет слабеть уже в мае.