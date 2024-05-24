Названа причина ржавления рек Аляски

Washington Post: реки Аляски окрасились в оранжевый из-за глобального потепления

Изменения климата окрасили реки Аляски в оранжевый цвет. О причинах природного явления пишет Washington Post.

В результате таяния вечной мерзлоты вода более чем в 75 ручьях и реках штата изменила химический состав. Сульфидные минералы, прежде находившиеся в почве, проникли в водоемы. Содержащееся в них железо вступило в реакцию с кислородом, запустив процесс ржавления. В некоторых реках вода стала кислой как лимонный сок.

Феномен опасен для местной фауны и сельских жителей, предупреждают ученые — высвобождающиеся металлы могут быть ядовиты. Вещества могут просочиться в грунтовые воды, загрязнив источники питьевой воды. Феномен грозит привести к угасанию целых общин, которые выживают за счет рыболовства. Особую важность для населения Аляски представляет лосось — это не только пища, но и рабочие места, доход, история, культура. Исследователи уже фиксируют сокращение популяции водных насекомых и водорослей.

Ранее стало известно, что климатический кризис угрожает существованию болот в другом американском штате. Луизиана может лишиться своей визитной карточки из-за повышения уровня моря.