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15:56, 24 мая 2024Экономика

Названа причина ржавления рек Аляски

Washington Post: реки Аляски окрасились в оранжевый из-за глобального потепления

Фото: Jennifer Wallace / Alaska Division of Homeland Security and Emergency Management / AP

Изменения климата окрасили реки Аляски в оранжевый цвет. О причинах природного явления пишет Washington Post.

В результате таяния вечной мерзлоты вода более чем в 75 ручьях и реках штата изменила химический состав. Сульфидные минералы, прежде находившиеся в почве, проникли в водоемы. Содержащееся в них железо вступило в реакцию с кислородом, запустив процесс ржавления. В некоторых реках вода стала кислой как лимонный сок.

Феномен опасен для местной фауны и сельских жителей, предупреждают ученые — высвобождающиеся металлы могут быть ядовиты. Вещества могут просочиться в грунтовые воды, загрязнив источники питьевой воды. Феномен грозит привести к угасанию целых общин, которые выживают за счет рыболовства. Особую важность для населения Аляски представляет лосось — это не только пища, но и рабочие места, доход, история, культура. Исследователи уже фиксируют сокращение популяции водных насекомых и водорослей.

Ранее стало известно, что климатический кризис угрожает существованию болот в другом американском штате. Луизиана может лишиться своей визитной карточки из-за повышения уровня моря.

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      Виктория Клабукова
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