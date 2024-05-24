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21:04, 24 мая 2024Моя страна

Американская подлодка у берегов Сахалина попала на видео

Затонувшую у берегов Сахалина американскую подлодку Wahoo сняли на видео

Специалисты Русского географического общества совместно с представителями фонда «Люди моря» опустились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская субмарина Wahoo. Кадры иностранной подлодки опубликовала «Российская газета».

Исследователи вышли на научно-историческую экспедицию на борту судна «Ламантин», оборудованного гидроакустическим оборудованием и телеуправляемым подводным аппаратом тяжелого рабочего класса. Главной задачей, которая стояла в рамках экспедиции, была идентификация ранее найденных на дне пролива судов и отдание почестей экипажу субмарины Wahoo.

Американская субмарина Wahoo затонула 11 октября 1943 года от ударов японской авиации, однако многие десятилетия ее точное местонахождение не было установлено. Только в 2006 году российские ученые обнаружили неизвестную подлодку на дне пролива Лаперуза. 23 мая этого года к месту обнаружения судна исследователи отправили глубоководного робота.

Как уточняет телеканал «Звезда», за 80 лет американская подлодка покрылась наростом и ржавчиной. Чтобы выяснить, какое именно повреждение привело к поражению Wahoo, российские ученые сравнили кадры 3D-модели лодки с изображениями с глубины. Исследователи установили, что субмарину долго и интенсивно бомбили, установлены поражения в районе рубки, они и могли привести к затоплению.

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В завершении экспедиции россияне отдали почести экипажу Wahoo: они опустили на воду венок и установили памятную табличку рядом с субмариной.

Ранее сообщалось, что в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Последний раз подобные дольмены исследовались в прошлом веке. Уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо.  Известно, что одна из гробниц уже вскрыта, а другой дольмен законсервирован, поэтому ученые рассчитывают получить уникальные данные.

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      Варвара Кошечкина
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