Американская подлодка у берегов Сахалина попала на видео

Затонувшую у берегов Сахалина американскую подлодку Wahoo сняли на видео

Специалисты Русского географического общества совместно с представителями фонда «Люди моря» опустились на дно пролива Лаперуза, где ранее была обнаружена затонувшая американская субмарина Wahoo. Кадры иностранной подлодки опубликовала «Российская газета».

Исследователи вышли на научно-историческую экспедицию на борту судна «Ламантин», оборудованного гидроакустическим оборудованием и телеуправляемым подводным аппаратом тяжелого рабочего класса. Главной задачей, которая стояла в рамках экспедиции, была идентификация ранее найденных на дне пролива судов и отдание почестей экипажу субмарины Wahoo.

Американская субмарина Wahoo затонула 11 октября 1943 года от ударов японской авиации, однако многие десятилетия ее точное местонахождение не было установлено. Только в 2006 году российские ученые обнаружили неизвестную подлодку на дне пролива Лаперуза. 23 мая этого года к месту обнаружения судна исследователи отправили глубоководного робота.

Как уточняет телеканал «Звезда», за 80 лет американская подлодка покрылась наростом и ржавчиной. Чтобы выяснить, какое именно повреждение привело к поражению Wahoo, российские ученые сравнили кадры 3D-модели лодки с изображениями с глубины. Исследователи установили, что субмарину долго и интенсивно бомбили, установлены поражения в районе рубки, они и могли привести к затоплению.

В завершении экспедиции россияне отдали почести экипажу Wahoo: они опустили на воду венок и установили памятную табличку рядом с субмариной.

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