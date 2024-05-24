Арестованы фигуранты по делу о хищениях у юрлица в «Россети»

В Москве арестовали четырех фигурантов по делу о хищениях у юрлица в «Россети»

Суд в Москве отправил под арест четырех фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юрлица, входящего в компанию «Россети». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале.

Мера пресечения избрана в отношении генерального директора ООО «КМ ГРУПП» Алексея Лаптева, главы ООО «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктора Николаева, первого заместителя гендиректора ООО «РСК» Дилшады Тофик-Кызы Рзаевой, а также Виталия Перебалина. Им инкриминируется часть 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

12 апреля сообщалось, что ФСБ задержала девять сотрудников «Россети Северный Кавказ». Силовики разоблачили организованную преступную группу из бывших и действующих сотрудников компании, ее филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Они похищали бюджетные деньги, выделенные на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане.