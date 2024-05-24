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08:33, 24 мая 2024Мир

Бортников заявил заявил о планах НАТО втянуть Молдавию в борьбу с Россией

Бортников: НАТО пытается втянуть Молдавию в борьбу с Россией и Белоруссией

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

НАТО стремится к расширению своего контроля над странами СНГ, в том числе втягивая Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией», — рассказал директор силового ведомства в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.

По его словам, на примере Молдавии можно увидеть «как работают инструменты внешнего управления». Бортников также добавил, что власти этой страны пошли по пути отказа от национальной идентичности и какой-либо формы суверенитета.

Ранее Бортников заявил, что ФСБ России наладила партнерские отношения со спецслужбами 122 государств. Среди них он отметил межправительственную организацию БРИКС, в которую входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. С ними налажен эффективный канал работы по разным направлениям, отметил Бортников.

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      Максим Габриелян
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