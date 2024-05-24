Бывшая жена британского принца вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

Британская герцогиня Йоркская и бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон вышла в свет в роскошном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 64-летняя писательница и меценат посетила благотворительный ужин фонда amfAR в рамках Каннского фестиваля во Франции. Так, для мероприятия она выбрала сшитое на заказ белое миди-платье бренда Lilith с объемным растительным декором. Известно, что стоимость данного предмета гардероба составляет 13,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиона рублей).

Фото: DGP / Globallookpress.com

Кроме того, знаменитость примерила серебристые босоножки на каблуках, а также надела жемчужные серьги и украшенный прозрачными камнями золотой браслет с именами дочерей Беатрис и Евгении.

Ранее в мае 28-летняя американская футболистка Бриттани Махоумс появилась на вечеринке журнала Sports Illustrated в прозрачном платье за 1,3 миллиона рублей.