Бывший завод Nissan в России отправил сотрудников в простой

Центр занятости: «Автозавод Санкт-Петербург» отправил в простой 317 сотрудников

Бывший завод Nissan в России, переименованный в «Автозавод Санкт-Петербург», отправил в простой 317 сотрудников. Об этом со ссылкой на Центр занятости сообщает ТАСС.

Предприятие уведомило службу занятости о простое менее трети штатной численности, которая продлится до конца мая 2024 года.

Компания Nissan открыла предприятие в Санкт-Петербурге в июне 2009 года. На заводе собирали кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano, его мощность составляла 100 тысяч машин в год. После начала спецоперации на Украине компания ушла из страны и продала активы в России.

В феврале 2024 года автозавод, который год находился в собственности «АвтоВАЗа», вернулся подведомственному Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

В марте 2024 года «Автозавод Санкт-Петербург» представил автомобиль Xcite X-Cross7 в марте 2024 года. Кроссовер, оснащенный бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил, собирались продавать уже в апреле. Он способен разогнаться с места до 100 километров в час за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час. Кроссовер оснащен 18-дюймовыми колесами, «зимним пакетом», семидюймовой приборной панелью, мультимедиа-экраном диагональю 10,25 дюйма, сенсорной панелью для управления климат-контролем.

В мае автомобили поступили в продажу. Первыми кроссоверы получили салоны в Санкт-Петербурге.