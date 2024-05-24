Четыре человека не выжили при обрушении крыши ресторана на курорте Европы

4 человека не выжили и 16 пострадали при обрушении крыши ресторана на Майорке

4 человека не выжили и 16 пострадали при обрушении террасы на крыше популярного у туристов ресторана на Майорке. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая, в заведении Medusa Beach Club на этом европейском курорте. За несколько минут до обрушения на террасе танцевали люди.

Представители Национальной полиции Испании сообщили, что двух немок, испанку и сенегальца спасти не удалось. Известно также, что пятеро из 16 раненых, которых отвезли на лечение в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Как пишет издание, инцидент произошел через день после того, как ресторан опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографию террасы с подписью: «Совершенно другая, новая крыша».

Ранее на Майорке 21-летний турист уснул на перилах балкона в номере отеля, упал и не выжил. Накануне путешественник всю ночь выпивал с друзьями.