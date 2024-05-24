Водитель маршрутки стал фигурантом дела из-за избиения пожилого россиянина

В Самаре возбудили дело из-за избиения водителем маршрутки пенсионера

В Самаре на избившего пожилого пассажира водителя маршрутки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом в пятницу, 24 мая, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

О ЧП стало известно благодаря завирусившемуся в социальных сетях видео, на котором водитель маршрутного автобуса избивает пожилого пассажира. Шофер вскипел после того, как пенсионер потребовал выдать ему билет. Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В декабре 2023 года в Екатеринбурге россиянин с ребенком на руках набросился на водителя автобуса, запретившего ему сесть на место кондуктора.