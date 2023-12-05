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15:33, 5 декабря 2023Россия

Россиянин с ребенком на руках набросился на водителя автобуса и попал на видео

В Екатеринбурге россиянин с ребенком на руках набросился на водителя автобуса

В Екатеринбурге россиянин с ребенком на руках набросился на водителя автобуса, запретившего ему сесть на место кондуктора. Конфликт попал на видео, которое опубликовал портал E1.ru.

На кадрах видно, как пассажир с маленьким мальчиком в одной руке наносит удары водителю общественного транспорта и требует, чтобы тот вышел из автобуса. При этом в салоне есть еще несколько свободных мест.

Как рассказала изданию очевидица, в результате агрессивный пассажир с ребенком сел на пустое кресло и заявил, что поедет до конца маршрута, где «разберется» с водителем. Продолжился ли в итоге конфликт, неизвестно. Состояние управлявшего автобусом мужчины также не уточняется.

В региональном МВД журналистам портала сообщили, что заявления по факту инцидента не поступали. Однако в местном ОВД зарегистрировали опубликованную информацию о нападении на водителя.

Ранее в Калининграде мигранты толпой избили ногами мужчину на остановке и внутри автобуса. Когда россиянин смог забежать в транспорт, водитель не успел закрыть двери и иностранцы продолжили издевательства над россиянином в салоне, после чего вновь вытащили его на улицу.

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      Константин Лысяков
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