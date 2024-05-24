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09:03, 24 мая 2024Путешествия

Фермер изнасиловал оставшуюся без денег и визы в чужой стране туристку

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Фермер из Квинсленда, Австралия, изнасиловал туристку, у которой не было денег и визы. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что пострадавшая работала на ферме 53-летнего Уэйна Роберта Грина, чтобы ей продлили визу. Однако мужчина часто приставал к ней, а в один из дней, когда та вернулась из паба пьяная, встретил ее голым. Он предложил ей заплатить за оральный секс. Женщина испугалась, что он выгонит ее или изнасилует, и согласилась.

Кроме того, Грин часто ходил по дому голым, заходил в ванную, когда она была занята другим человеком, или трогал пострадавшую за грудь. Суд признал его виновным. Также суд постановил, что туристка не могла ему отказать, поскольку боялась лишиться визы.

Ранее в Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.

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      Марк Успенский
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