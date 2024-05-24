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11:46, 24 мая 2024Мир

Глава МВД Баварии призвал отменить выплату пособий уклонистам

Глава МВД Баварии призвал отменить пособия украинцам, уклоняющимся от службы
Иоахим Херрманн

Иоахим Херрманн. Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Баварии Йоахим Херрманн призвал отменить выплату пособий украинцам, уклоняющимся от службы. Его слова приводит Tagesspiegel.

«Меньшее, что мы можем сделать, — это не платить деньги таким гражданам, особенно мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине, на Украине», — заявил он.

Он добавил, что Германия «хочет поддержать Украину», но при этом «нельзя платить "премии" тем, кто уклоняется от воинской службы».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев активнее выходить на работу, если они хотят остаться в стране.

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      Лина Пивоварова
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