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05:31, 24 мая 2024Бывший СССР

Главу МИД Литвы поставили на место на Западе из-за его воинственности

Журналист BBC Сакур поставил Ландсбергиса на место из-за высказываний про КНР

Фото: IMAGO/Martin Pedaja / Global Look Press

Главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса поставили на место из-за его воинственных высказываний. Журналист Стивен Сакур напомнил министру, что Литва — маленькая страна, которая, похоже, не осознает ответственности за то, что может произойти, он заявил об этом в своей программе HARDtalk на BBC.

«Это язык пути, который, откровенно говоря, приведет к Армагедону, — подчеркнул ведущий. Вы — довольно маленькая европейская держава. В Вашингтоне, Берлине Лондоне и Москве они вынуждены реально взвешивать риски и стратегические реалии. Возможно, проживая в Вильнюсе, вы находитесь не в ладах с реальностью».

В ответ на выпад глава литовской дипломатии подчеркнул, что в стране, которая находится на передовой, более всех остальных стран НАТО приближенной к зоне боевых действий, они взвешивают свои слова.

«Мы верим, что стоит лишь начать потакать хамству, и хамство усилится», — заявил Ландбергис.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Китай в ненадежности в вопросе украинского конфликта. Также он отказался выражать соболезнования Ирану в связи с трагичным крушением вертолета президента страны Ибрагима Раиси, поскольку «Иран присылает беспилотники, которые используются против гражданских в Украине».

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      Александра Синицына
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