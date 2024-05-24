Главу Нацполиции Украины обвинили в торговле с фигурантами дел

Bihus.info: глава Нацполиции Украины Выговский вел торговлю с фигурантами дел

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский осуществлял совместную экономическую деятельность и вел торговлю с фигурантами уголовных дел, в отношении которых ведомство вело расследование. Об этом сообщает портал Bihus.info.

Как следует из расследования, чиновник через сестру причастен к деятельности компании «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей горючими материалами. В частности в 2022 году Выговский возглавлял расследование против фирмы «Эксон Юк», поставщиком которой был «Югнефетпродукт».

В расследовании отмечается, что после назначения Выговского главой Нацполиции, он поселился в частном доме за 6,5 миллиона гривен, а его семья приобрела несколько земельных участков.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины вместе со следователями Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Государственной судебной администрации (ГСА). Отмечается, что сотрудников ГСА подозревают в коррупционной деятельности и нарушении законов о проведениях тендеров.