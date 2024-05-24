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12:45, 24 мая 2024Бывший СССР

Главу Нацполиции Украины обвинили в торговле с фигурантами дел

Bihus.info: глава Нацполиции Украины Выговский вел торговлю с фигурантами дел
Иван Выговский

Иван Выговский. Кадр: Сніданок с 1+1 / YouTube

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский осуществлял совместную экономическую деятельность и вел торговлю с фигурантами уголовных дел, в отношении которых ведомство вело расследование. Об этом сообщает портал Bihus.info.

Как следует из расследования, чиновник через сестру причастен к деятельности компании «Югнефтепродукт», занимающейся оптовой торговлей горючими материалами. В частности в 2022 году Выговский возглавлял расследование против фирмы «Эксон Юк», поставщиком которой был «Югнефетпродукт».

В расследовании отмечается, что после назначения Выговского главой Нацполиции, он поселился в частном доме за 6,5 миллиона гривен, а его семья приобрела несколько земельных участков.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины вместе со следователями Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Государственной судебной администрации (ГСА). Отмечается, что сотрудников ГСА подозревают в коррупционной деятельности и нарушении законов о проведениях тендеров.

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      Глеб Палехов
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