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16:30, 24 мая 2024Бывший СССР

Кабмин Украины вывел марихуану из списка запрещенных в стране веществ

Депутат Рады Мельничук: кабмин убрал каннабис из списка запрещенных веществ

Фото: oceanjohn / Shutterstock / Fotodom

Кабинет министров Украины убрал каннабис из списка запрещенных в стране веществ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен, и тетрагидроканнабинол из списка опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен», — приводит Мельничук постановление кабмина.

Отмечено, что изменения вступают в силу с 16 августа 2024 года. Помимо этого указано, что предельно допустимое содержание концентрации наркотического вещества в высушенной соломе конопли для промышленных целей не превышает 0,3 процента.

Предложение принять закон легализующий медицинский каннабис внесла экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она отмечала, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса разрешены в стране давно и не требуют принятия дополнительных мер.

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      Валентин Карант
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