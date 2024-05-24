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12:51, 24 мая 2024Бывший СССР

Киргизский депутат предложила объяснять мигрантам правила поведения

Киргизский депутат Абдибаева предложила объяснять мигрантам правила поведения

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Депутат Жогорку Кенеш (парламента) Киргизии Айсара Абдибаева предложила правительству страны объяснять мигрантам правила поведения в стране. Об этом сообщает 24.kg.

На заседании парламентской фракции «Ишеним» Абдибаева предложила заместителю министра труда Бакыту Дарманкул уулу открыть при ведомстве отдел по разъяснению мигрантам правил поведения в стране. Чиновник в ответ указал на наличие отдела по выдаче разрешений частным компаниям, который проводит разъяснительные беседы.

«Частные компании по трудоустройству не проходят всю эту процедуру, поэтому привезенные ими мигранты пребывают здесь нелегально», — ответил замминистра. Он добавил, что ведомство совместно с МВД страны намерено аннулировать лицензии таких компаний.

18 мая более тысячи человек собрались возле хостела в Бишкеке, где произошла массовая драка с участием иностранцев. Милиционеры задержали около десяти человек, в том числе трех граждан других стран.

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      Юрий Леонов
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