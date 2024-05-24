Крид ответил на вопрос о планах вернуть отношения с Нюшей

Егор Крид заявил, что не планирует возвращать отношения с певицей Нюшей

Российский рэп-исполнитель Егор Крид ответил на вопрос о планах вернуть отношения с певицей Нюшей Шурочкиной. Его слова приводит портал Prozvezd.

Рэпер посетил светское мероприятие, на котором одна из журналисток спросила у него о возможном воссоединении с бывшей девушкой Нюшей. Музыкант заверил, что не собирается возвращаться к отношениям с экс-возлюбленной.

«Спасибо, конечно, за совет, но с такими советами будешь одна», — отреагировал Крид.

Роман Крида и Нюши начался в 2014 году, однако пара скрывала свои отношения. О том, что музыканты были вместе, стало известно спустя два года, в 2016-м, когда хип-хоп-исполнитель выпустил трек, посвященный разрыву с певицей.

В начале мая Шурочкина объявила о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, после семи лет брака.

Тайная свадьба четы состоялась на Мальдивах в 2017 году, позднее Сивов и Шурочкина зарегистрировали брак в Казани. У пары двое общих детей — Серафима-Симба и Саффрон.