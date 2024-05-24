Половина мангровых лесов по всему миру оказалась под угрозой исчезновения

The Guardian: половина мангровых лесов оказалось под угрозой из-за людей

Мангровые леса по всему миру могут исчезнуть. Об этом говорится в исследовании Международного союза охраны природы (МСОП), передает The Guardian.

Деятельность человека стала основной причиной, по которой половина таких лесов могут пострадать. Все большей угрозой становятся сельское хозяйство, рост уровня моря, застройка вдоль береговой линии, разливы нефти и другие загрязнения, а также последствия строительства плотин.

В наибольшей опасности находятся мангровые леса на юге Индии, Шри-Ланке и Мальдивах. Леса в Южно-Китайском море, центральной части Тихого океана и восточной части Кораллового треугольника вокруг Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и Филиппин были признаны находящимися под угрозой исчезновения.

Авторы исследования отмечают, что мангровые леса приносят людям много пользы. В том числе они сокращают риск бедствий в прибрежных зонах и поглощают большое количество углерода из атмосферы. Такие леса захватывают в три раза больше парниковых газов, чем тропические леса того же размера.

Мангровыми лесами покрыто около 15 процентов береговых линий. Их деградация лишит дома множество видов флоры и фауны.