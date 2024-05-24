Среда обитания
Все
16:38, 24 мая 2024Среда обитания

Половина мангровых лесов по всему миру оказалась под угрозой исчезновения

The Guardian: половина мангровых лесов оказалось под угрозой из-за людей

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Мангровые леса по всему миру могут исчезнуть. Об этом говорится в исследовании Международного союза охраны природы (МСОП), передает The Guardian.

Деятельность человека стала основной причиной, по которой половина таких лесов могут пострадать. Все большей угрозой становятся сельское хозяйство, рост уровня моря, застройка вдоль береговой линии, разливы нефти и другие загрязнения, а также последствия строительства плотин.

В наибольшей опасности находятся мангровые леса на юге Индии, Шри-Ланке и Мальдивах. Леса в Южно-Китайском море, центральной части Тихого океана и восточной части Кораллового треугольника вокруг Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи и Филиппин были признаны находящимися под угрозой исчезновения.

Авторы исследования отмечают, что мангровые леса приносят людям много пользы. В том числе они сокращают риск бедствий в прибрежных зонах и поглощают большое количество углерода из атмосферы. Такие леса захватывают в три раза больше парниковых газов, чем тропические леса того же размера.

Мангровыми лесами покрыто около 15 процентов береговых линий. Их деградация лишит дома множество видов флоры и фауны.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

      Международный суд ООН принял решение по Израилю

      Одно птичье перо продали за рекордные 2,6 миллиона рублей

      Лоза раскрыл причину судебных разбирательств между Киркоровым и Успенской

      Квартира в российском городе сгорела из-за «бомбы на колесах»

      Экс-глава Google предсказал засекречивание ИИ

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      Известная российская актриса вышла в свет с сумкой за 190 тысяч рублей

      Путин и Лукашенко обсудили реакцию на угрозы Союзному государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше