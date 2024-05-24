Маск: в будущем работа станет необязательной благодаря искусственному интеллекту

Американский миллиардер Илон Маск предрек превращение любой работы в хобби в будущем. Об этом сообщает Baha Breaking News.

По его словам, в далекой перспективе все необходимое людям смогут предоставить роботы и искусственный интеллект, а любая работа для человека станет необязательной. «Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать», — сказал он.

Предприниматель также выступил против обучения технологий искусственного интеллекта «политкорректности». По его мнению, это тренирует ИИ «лгать». Он считает, что это «чрезвычайно опасно» и потенциально может привести к уничтожению человечества.

Ранее Маск заявил, что победителем в будущих войнах будет тот, чьи дроны окажутся лучше дронов противника. «Большая часть будущих войн станет "войнами дронов". Таким образом, если ваши дроны лучше, чем чьи-либо еще, вы побеждаете», — заявил он.