Маск предсказал исход будущих войн

Маск: победителем в будущих войнах будет тот, чьи дроны лучше дронов противника

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что победителем в будущих войнах будет тот, чьи дроны окажутся лучше дронов противника. Соответствующее заявление он разместил в соцсети X (бывшая Twitter).

«Большая часть будущих войн станет "войнами дронов". Таким образом, если ваши дроны лучше, чем чьи-либо еще, вы побеждаете», — заявил он.

Маск уточнил, что значение будет иметь «количество произведенных за месяц дронов, умноженное на средний коэффициент уничтожения». Победителем будет тот, у кого этот коэффициент будет выше, подчеркнул он.

Ранее Маск назвал чрезвычайно опасным тот факт, что президент США Джо Байден может спровоцировать третью мировую войну из-за непоследовательности его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа.