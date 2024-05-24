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10:52, 24 мая 2024Бывший СССР

Минобороны показало видео работы военных при взятии Клещеевки

Минобороны показало кадры работы ВС России при взятии Клещеевки

Министерство обороны Российской Федерации показало видео работы российских военных при взятии Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо работы операторов БПЛА, применения ракет и штурма населенного пункта, на кадрах есть момент водружения российского флага и копии знамени Победы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить две контратаки штурмовиков противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск. За сутки украинские войска потеряли до 365 бойцов, танк и две боевые бронированные машины.

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      Валентин Карант
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