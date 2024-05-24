Минобороны показало видео работы военных при взятии Клещеевки

Минобороны показало кадры работы ВС России при взятии Клещеевки

Министерство обороны Российской Федерации показало видео работы российских военных при взятии Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо работы операторов БПЛА, применения ракет и штурма населенного пункта, на кадрах есть момент водружения российского флага и копии знамени Победы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить две контратаки штурмовиков противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск. За сутки украинские войска потеряли до 365 бойцов, танк и две боевые бронированные машины.