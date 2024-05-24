Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 24 мая 2024Экономика

Москвич построил бассейн в квартире и разозлил соседей

Житель дома на Рублевском шоссе построил бассейн в квартире и разозлил соседей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Житель Москвы построил бассейн в своей квартире и разозлил соседей. Гнев жильцов дома вызвала незаконная перепланировка, со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Филевский Парк, в доме на Рублевском шоссе. Мужчина пожаловался в Мосжилинспекцию на то, что его сосед проводит ремонт с обустройством плавательного бассейна в своей двухуровневой квартире. «Жилищные инспекторы выявили самовольную перепланировку в двухуровневой квартире. В частности, было зафиксировано, что на месте одного из двух лестничных проемов в межэтажном перекрытии обустроена чаша бассейна», — сказано в сообщении.

В результате Мосжилинспекция привлекла жителя столицы к административной ответственности и обязала привести помещение в прежний вид, однако тот не торопился устранять нарушение, и инспекция подала на него в суд. После получения повестки собственник квартиры, не дожидаясь решения суда, разобрал бассейн.

Ранее в мае стало известно, что москвич запер в своей квартире десятки кошек.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готова к переговорам с Украиной при одном условии. В чем оно заключается?

      В России захотели навести порядок с продажей ювелирных изделий на маркетплейсах

      Бывшая жена британского принца вышла в свет в платье за 1,5 миллиона рублей

      Устроивших массовую драку в Москве арестовали

      Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

      В Кремле анонсировали подписание Путиным пакета документов в Узбекистане

      Любовь к кебабам помогла девушке найти счастье в личной жизни

      Миллионы россиян проявили интерес к выставке-форуму «Россия» на ВДНХ

      Названы сроки сборки образца российско-белорусского самолета

      В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше