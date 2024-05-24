Москвич построил бассейн в квартире и разозлил соседей

Житель дома на Рублевском шоссе построил бассейн в квартире и разозлил соседей

Житель Москвы построил бассейн в своей квартире и разозлил соседей. Гнев жильцов дома вызвала незаконная перепланировка, со ссылкой на пресс-службу Мосжилинспекции пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Филевский Парк, в доме на Рублевском шоссе. Мужчина пожаловался в Мосжилинспекцию на то, что его сосед проводит ремонт с обустройством плавательного бассейна в своей двухуровневой квартире. «Жилищные инспекторы выявили самовольную перепланировку в двухуровневой квартире. В частности, было зафиксировано, что на месте одного из двух лестничных проемов в межэтажном перекрытии обустроена чаша бассейна», — сказано в сообщении.

В результате Мосжилинспекция привлекла жителя столицы к административной ответственности и обязала привести помещение в прежний вид, однако тот не торопился устранять нарушение, и инспекция подала на него в суд. После получения повестки собственник квартиры, не дожидаясь решения суда, разобрал бассейн.

Ранее в мае стало известно, что москвич запер в своей квартире десятки кошек.