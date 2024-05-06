Москвич запер в квартире десятки кошек и разозлил соседей

Общающийся с «кошачьим богом» москвич запер в квартире около 20 кошек

Житель Москвы запер в своей квартире десятки кошек и разозлил соседей. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал Shot.

Мужчине, проживающему на Алтуфьевском шоссе, в наследство от матери достались 30 кошек-бобтейлов. В результате он запер животных в тесном коридоре и не пускал в другие комнаты. Россиянин планировал продавать кошек, но дело не увенчалось успехом.

По словам соседей, хозяин появляется в квартире нечасто и подкармливает питомцев раз в несколько дней. Они также пожаловались на то, что стали ощущать зловоние в своих квартирах и постоянно слышать громкое мяуканье. Примерно месяц назад девушка москвича уговорила его отдать 16 кошек, однако вскоре после этого пара рассталась, и судьбой животных вновь перестали заниматься. Соседи отметили, что мужчина отличается неадекватным поведением и утверждает, что общается с «кошачьим богом». Разговоры ни к чему не привели — хозяин не собирается отдавать кому-либо около 20 оставшихся у него животных. При этом в данный момент некоторые из питомцев уже больны и вызволить их из проблемной квартиры пока не могут.

В апреле жители Москвы пожаловались на то, что их сосед поселил у себя на балконе петуха, который мешает им спать.