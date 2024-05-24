Москвичам спрогнозировали самый жаркий за 80 лет первый день лета

Синоптик Позднякова: 1 июня в Москве может стать самым жарким за 80 лет

1 июня 2024 года в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет. Такой прогноз по первому дню лета сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в этот день температура воздуха в столице может приблизиться к отметке 30 градусов Цельсия. «Первый день календарного лета в столице может стать самым жарким за последние 80 лет», — заявила метеоролог.

Позднякова уточнила, что вся последняя пятидневка весны в Москве и области будет на 3-4 градуса теплее многолетних значений. Воздух прогреется до 25-26 градусов Цельсия, отметила специалистка.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, наоборот, предрек похолодание в столице в конце мая. По его словам, в последний день весны температура может начать колебаться у отметки плюс 15-22 градуса. Это практически на 10 градусов меньше, чем в текущие дни.